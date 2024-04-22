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Вода из Кургана перешла в ближайшие села

Подтоплены свыше двух тысяч жилых домов, мосты и дороги. Эвакуация идёт круглосуточно.
Павел Кольцов Мария Зайцева 2024-04-22 21:50:32
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Два раза в день спасатели  с помощью квадрокоптера отслеживают ситуацию с паводком. В регионе подтоплено уже больше двух тысяч жилых домов и в полтора раза больше дачных участков. Под воду ушли мосты и автомобильные дороги.

В посёлках которые находятся за Курганом ниже по течению Тобола автомобильное сообщение уже нарушено например до посёлка Кошкино в 25 км от областного центра добраться ещё можно но только на специальном автомобиле.

В Курганской области сейчас работают сотрудники МЧС со всей России. В Кошкино ездят по несколько раз в день. Вода там сейчас прибывает, уже подтопило 31 дом.

Электричество в селе отключили. Для зарядки телефонов привезли генератор.

В своих прогнозах долгожители ориентируются на большой паводок 47 года. Однако нынешний может достичь исторического максимума.

По оценкам специалистов, дополнительно к талым водам — один миллиард 300 миллионов кубометров, колоссальный объём был сброшен из водохранилищ Челябинской области и Казахстана.

Паводок с юга на север волной прокатился по региону. То разгоняясь, то замедляясь до 20 км в сутки. За две недели в областном центре вода поднялась выше десяти метров, обычный уровень реки Тобол в два раза ниже. Пик в Кургане был пройден в минувшие выходные.

«В первую очередь мы вывезли детей. Пожилых которые уже не могут передвигаться вывезли на скорой. Оставшихся не бросаем привозим бензин, воду по заказу продукты питания», - рассказала Нина Фатькина, специалист Нижнетабольного территориального отдела села Рычково.

В Кургане медленно, по сантиметру в час, вода убывает.  Уровень реки ещё долго будет оставаться критическим. Работа по укреплению дамбы не прекращается. Сооружение  сдерживает огромный объём воды. Спасатели и волонтёры устраняют протечки, дамбу круглосуточно патрулируют. 

Сотрудники МЧС проводят рейды в зоне паводка. Так, например, спасли курганца, который самостоятельно отправился забирать кошку, но проколол резиновую лодку. Спасатели вовремя пришли на помощь.

В местах подтоплений сейчас и непростая санитарная ситуация. Вода размывает выгребные ямы и фермерские хозяйства. Жителей и тех, кто работает в зоне паводка, вакцинируют от гепатита. Пока очистные сооружения  в городе работают в штатном режиме, а водопроводная вода соответствует нормам.

 

 

#в стране и мире #курганская область #МЧС #спасатели #паводок #эвакуация #курган
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