В Белом доме заявили о неудачной для Украины ситуации на поле боя

Обстановка на поле боя не благоприятна для Украины и складывается не в ее пользу. Об этом во вторник сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби перед голосованием по помощи Украине в сенате.

Кирби в ходе брифинга признал, что ситуация неудачна для Киева как в Донбассе, так и в других областях.

Ранее стало известно о готовности Соединенных Штатов выделить Украине 1 миллиард долларов, как новый пакет военной помощи. Он будет финансирован из законопроекта по Украине и Израилю.

При этом среди американских политиков начинаются опасения об эффективности и своевременности пакетов помощи, которые выделяются Украине. Некоторые из республиканцев сообщают о «невыигрышности» конфликта.