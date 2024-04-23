МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ряд политиков США признали бесполезным выделение помощи Киеву

По мнению нескольких сенаторов, вина за огромное количество смертей среди украинцев лежит на Вашингтоне.
Глеб Владовский 2024-04-23 11:04:56
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency, Globallookpress

Среди американских политиков начинают появляться опасения касательно своевременности и эффективности выделяемых Украине новых пакетов помощи. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По мнению некоторых законодателей, Киев уже потерпел поражение, и ответственность за случившееся несет Вашингтон.

«Украина проиграла, потому что мы не отреагировали быстро. Задержка обошлась очень дорого, погибли люди, и это стоило США доверия на мировой арене», - цитирует заявление сенатора штата Айова Джони Эрнст телеканал RT.

Отмечается, что представители партии республиканцев уже заявляют о «невыигрышности» текущего конфликта и об «опасной утечке ограниченных американских материальных средств».

«Многие мои коллеги были разочарованы тем, что им не удалось получить план победы», - заявил республиканец Чак Эдвардс.

Напомним, что 20 апреля палата представителей США согласовала выделение помощи Киеву в размере 61 млрд долларов.

#в стране и мире #сша #республиканская партия #пакет помощи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002