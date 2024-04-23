Ряд политиков США признали бесполезным выделение помощи Киеву

Среди американских политиков начинают появляться опасения касательно своевременности и эффективности выделяемых Украине новых пакетов помощи. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По мнению некоторых законодателей, Киев уже потерпел поражение, и ответственность за случившееся несет Вашингтон.

«Украина проиграла, потому что мы не отреагировали быстро. Задержка обошлась очень дорого, погибли люди, и это стоило США доверия на мировой арене», - цитирует заявление сенатора штата Айова Джони Эрнст телеканал RT.

Отмечается, что представители партии республиканцев уже заявляют о «невыигрышности» текущего конфликта и об «опасной утечке ограниченных американских материальных средств».

«Многие мои коллеги были разочарованы тем, что им не удалось получить план победы», - заявил республиканец Чак Эдвардс.

Напомним, что 20 апреля палата представителей США согласовала выделение помощи Киеву в размере 61 млрд долларов.