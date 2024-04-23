Reuters: США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи размером в 1 миллиард долларов после ожидаемого принятия американским конгрессом законопроекта по помощи союзникам. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю», - говорится в публикации агентства.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ряд политиков США признали бесполезным выделение помощи Киеву. По мнению нескольких сенаторов, вина за огромное количество смертей среди украинцев лежит на Вашингтоне.

До этого Палата представителей США одобрила выделение Израилю 26,4 миллиарда долларов. Отмечается, что средства будут направлены на ракеты для ПРО «Железный купол» и «Праща Давида», закупку дополнительного вооружения, восполнение передаваемого Вашингтоном военного оборудования.