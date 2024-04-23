Прозоров назвал непрофессионалами подорвавших его машину агентов СБУ

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе со «Звездой» заявил, что попытка покушения на его жизнь с помощью бомбы в машине была проведена непрофессионально. Установивший бомбу ошибся, что, возможно, спасло Прозорову жизнь.

«Российские правоохранители работают достаточно эффективно. Люди, допустим, не могут найти взрывчатку на территории России, ее приходится переправлять из Европы. Найти хорошего исполнителя в России не так просто, те люди, которые ведутся на деньги - не профессионалы, потому что знающий человек понимает, как работают наши спецслужбы», - отметил Прозоров.

Экс-офицер СБУ допустил, что за ним продолжат охоту. Прозоров уверен, что о покушении знал глава СБУ Василий Малюк.

«Врачи говорят, что в зоне СВО бойцов с таким ранением, как у меня, отпускают через три дня, так что ничего серьезного. Если сейчас взять паузу на восстановление, то в Киеве обязательно скажут: "Мы добились своих целей, нам удалось его запугать", но это не так», - рассказал Прозоров.

Напомним, что взрыв автомобиля Прозорова произошел в Москве 12 апреля. Сам экс-агент пострадал в результате взрыва. Спецслужбы задержали двух фигурантов дела, а также опубликовали фото куратора СБУ, которая находится в Варшаве.