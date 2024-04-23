МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Прозоров назвал непрофессионалами подорвавших его машину агентов СБУ

Экс-сотрудник СБУ отметил, что российские правоохранители работают крайне эффективно.
Алексей Курильченко 2024-04-23 17:00:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе со «Звездой» заявил, что попытка покушения на его жизнь с помощью бомбы в машине была проведена непрофессионально. Установивший бомбу ошибся, что, возможно, спасло Прозорову жизнь.

«Российские правоохранители работают достаточно эффективно. Люди, допустим, не могут найти взрывчатку на территории России, ее приходится переправлять из Европы. Найти хорошего исполнителя в России не так просто, те люди, которые ведутся на деньги - не профессионалы, потому что знающий человек понимает, как работают наши спецслужбы», - отметил Прозоров.

Экс-офицер СБУ допустил, что за ним продолжат охоту. Прозоров уверен, что о покушении знал глава СБУ Василий Малюк.

«Врачи говорят, что в зоне СВО бойцов с таким ранением, как у меня, отпускают через три дня, так что ничего серьезного. Если сейчас взять паузу на восстановление, то в Киеве обязательно скажут: "Мы добились своих целей, нам удалось его запугать", но это не так», - рассказал Прозоров.

Напомним, что взрыв автомобиля Прозорова произошел в Москве 12 апреля. Сам экс-агент пострадал в результате взрыва. Спецслужбы задержали двух фигурантов дела, а также опубликовали фото куратора СБУ, которая находится в Варшаве.

#покушение #СБУ #наш эксклюзив #василий прозоров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240423.1201