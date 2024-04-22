Экипажи Су-34 показали уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью ФАБ

Экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России выполнили полетное задание, нанеся удары по подразделениям ВСУ фугасными авиационными бомб.ами (ФАБ). На опубликованных кадрах - уничтожение вражеского опорника.

Летчики Су-34 провели бомбардировку по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении. Для удара использовали ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.

После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Ранее расчеты «Нона-С» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра. На опубликованных Минобороны РФ кадрах - удар наших морских пехотинцев по украинскому наблюдательному пункту.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.