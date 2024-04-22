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Экипажи Су-34 показали уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью ФАБ

Летчики Су-34 сбросили на опорный пункт противника фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
2024-04-22 06:07:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России выполнили полетное задание, нанеся удары по подразделениям ВСУ фугасными авиационными бомб.ами (ФАБ). На опубликованных кадрах - уничтожение вражеского опорника.

Летчики Су-34 провели бомбардировку по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении. Для удара использовали ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.

После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Ранее расчеты «Нона-С» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра. На опубликованных Минобороны РФ кадрах - удар наших морских пехотинцев по украинскому наблюдательному пункту.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВКС РФ #су-34 #спецоперация #Южно-Донецкое направление #ФАБ #УМПК
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