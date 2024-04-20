Расчеты «Нона-С» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра

Расчеты самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» морской пехоты Черноморского флота уничтожили украинский наблюдательный пункт на правом берегу Днепра. С него националисты следили за российскими позициями на противоположной стороне реки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выявить противника помогли расчеты беспилотной авиации. Экипажи 120-мм орудий совершили марш на огневые позиции и после прицеливания огнем прямой наводкой уничтожили врага. Затем расчеты быстро выполнили перекат, сменив позицию для выполнения новых задач.

Отмечается, что артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. От занятия позиции и до удара уходит несколько минут. Все навыки уже отработаны до автоматизма.

Морские пехотинцы ведут огонь на различную дальность. Скорость прицельной стрельбы достигает десять выстрелов в минуту.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.