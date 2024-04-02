Фонд поддержки участников СВО обработал 910 тысяч обращений

За 10 месяцев работы фонда «Защитники Отечества» принято 910 тысяч обращений. Количество решенных вопросов составляет 780 тысяч. Об этом заявила председатель фонда Анна Цивилева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента ровно год назад. Цивилева отметила что это структура абсолютно новая, никогда ранее не создаваемая - ни после Великой Отечественной войны, ни после локальных конфликтов.

«Понимая важность для страны поставленной задачи, самое главное - ответственность перед теми, кто пошел защищать интересы нашей родины, меньше чем за 2 месяца фонд начал работать и с 1 июня во всех регионах были открыты филиалы фонда», - сообщила она.

По словам Цивилевой, принципами фонда являются справедливость, забота и уважение. Фонд занимается помощью бойцам и их семей, которые возвращаются из зоны спецоперации, также поддерживает семьи погибших солдат. Сферы комплексной поддержки различные - от реабилитации, восстановления, путевок в санаторий и получения лекарств, субсидий, льгот до решения бытовых вопросов.

Уникальность работы заключается в том, что за каждым кандидатом закреплен личный социальный координатор, который имеет психологическую подготовку. В фонде работают 3500 таких сотрудников, добавила Цивилева.