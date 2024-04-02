МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фонд поддержки участников СВО обработал 910 тысяч обращений

Фонд «Защитники Отечества» занимается комплексной поддержкой бойцов - от реабилитации, восстановления, путевок в санаторий и получения лекарств, до решения бытовых вопросов. Филиалы открыты во всех регионах страны.
Ирина Егорова 2024-04-02 23:38:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

За 10 месяцев работы фонда «Защитники Отечества» принято 910 тысяч обращений. Количество решенных вопросов составляет 780 тысяч. Об этом заявила председатель фонда Анна Цивилева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента ровно год назад. Цивилева отметила что это структура абсолютно новая, никогда ранее не создаваемая - ни после Великой Отечественной войны, ни после локальных конфликтов.

«Понимая важность для страны поставленной задачи, самое главное - ответственность перед теми, кто пошел защищать интересы нашей родины, меньше чем за 2 месяца фонд начал работать и с 1 июня во всех регионах были открыты филиалы фонда», - сообщила она.

По словам Цивилевой, принципами фонда являются справедливость, забота и уважение. Фонд занимается помощью бойцам и их семей, которые возвращаются из зоны спецоперации, также поддерживает семьи погибших солдат. Сферы комплексной поддержки различные - от реабилитации, восстановления, путевок в санаторий и получения лекарств, субсидий, льгот до решения бытовых вопросов. 

Уникальность работы заключается в том, что за каждым кандидатом закреплен личный социальный координатор, который имеет психологическую подготовку. В фонде работают 3500 таких сотрудников, добавила Цивилева.

#спецоперация #Владимир Путин #поддержка #бойцы #Анна Цивилева #фонд «Защитники Отечества»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322