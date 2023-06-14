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Фонду «Защитники Отечества» выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО

Ян Брацкий
22:49 14.06.2023
Средства выделяются в рамках реализации Указа президента России Владимира Путина.
Фонду «Защитники Отечества» выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости
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Правительство России выделило более 1,3 миллиардов рублей на организацию работы фонда «Защитники Отечества». Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Сотрудники Фонда поддерживают военнослужащих - участников спецоперации на Донбассе.

«Выделить Минтруду России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 314 700 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии Государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"», - цитирует ТАСС документ правительства.

Представительства госфонда «Защитники Отчества» заработали по всей стране с 1 июня. Фонд будет заниматься комплексной поддержкой бойцов - от реабилитации, восстановления, путевок в санаторий и получения лекарств, до решения бытовых вопросов. В первые дни работы представительств в них обратились сотни военнослужащих и члены их семей. Каждый из них получит или уже получил всю необходимую помощь и консультации.

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