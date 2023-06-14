В стране и мире Фонду «Защитники Отечества» выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО Ян Брацкий Средства выделяются в рамках реализации Указа президента России Владимира Путина. © Фото: Виталий Невар, РИА Новости Читайте нас на: Правительство России выделило более 1,3 миллиардов рублей на организацию работы фонда «Защитники Отечества». Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Сотрудники Фонда поддерживают военнослужащих - участников спецоперации на Донбассе. «Выделить Минтруду России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 314 700 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии Государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"», - цитирует ТАСС документ правительства. Представительства госфонда «Защитники Отчества» заработали по всей стране с 1 июня. Фонд будет заниматься комплексной поддержкой бойцов - от реабилитации, восстановления, путевок в санаторий и получения лекарств, до решения бытовых вопросов. В первые дни работы представительств в них обратились сотни военнослужащих и члены их семей. Каждый из них получит или уже получил всю необходимую помощь и консультации. Экспертное мнение и аналитика