Фонду «Защитники Отечества» выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО
Правительство России выделило более 1,3 миллиардов рублей на организацию работы фонда «Защитники Отечества». Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Сотрудники Фонда поддерживают военнослужащих - участников спецоперации на Донбассе.
«Выделить Минтруду России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 314 700 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии Государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"», - цитирует ТАСС документ правительства.
Представительства госфонда «Защитники Отчества» заработали по всей стране с 1 июня. Фонд будет заниматься комплексной поддержкой бойцов - от реабилитации, восстановления, путевок в санаторий и получения лекарств, до решения бытовых вопросов. В первые дни работы представительств в них обратились сотни военнослужащих и члены их семей. Каждый из них получит или уже получил всю необходимую помощь и консультации.