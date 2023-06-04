В России заработали отделения фонда «Защитники Отечества»

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На этой неделе по всей России заработали отделения фонда «Защитники Отечества». Это центры, в которых специалисты будут помогать участникам специальной операции по любым вопросам – от реабилитации, восстановления, путевок в санаторий, получения нужных лекарств и психологической помощи, до решения бытовых вопросов их семей.

Пожалуй, впервые государство вот так системно и объемно демонстрирует заботу и внимание к армии, военным, своим защитниками и их близким. Каждый, кто сейчас рискует своей жизнью, должен быть уверен, что, вернувшись с фронта, он не останется один со своими проблемами, а его семья будет обеспечена всем необходимым.

Только первые дни работы филиалов, туда обратились сотни военнослужащих и ветеранов, их семьи. Каждый получит или даже уже получил всю необходимую помощь. Ведь главные ценности фонда - справедливость, забота и уважение к защитникам Отечества.

Подробнее о том, кому и чем будут помогать в фонде, смотрите в материале Кирилла Ляхова для программы «Главное с Ольгой Беловой».