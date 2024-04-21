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WP: в Европе недовольны решением США о конфискации российских активов

Европейские политики опасаются, что в этом случае будет нарушено международное право, последуют ответные меры от России, вслед за которыми отток капитала с континента.
Ирина Егорова 2024-04-21 08:00:34
© Фото: Hannes P Albertdpa, Global Look Press

В Европе настороженно отнеслись к принятому палатой представителей США накануне законопроектом о выделении помощи Украине. Последствия конфискации замороженных за рубежом российских активов могут быть следующие - это признание факта нарушения международного права, ответные меры от России, вследствие чего, отток капитала с континента, пишет The Washington Post (WP).

В статье уточняется, что большинство активов принадлежит именно Европе, а не США. Например, по данным целевой группы G7, контролирующей эти средства, замороженные российские активы составляют 280 миллиардов долларов , «большая часть которых находится в Европейском Союзе». Около 210 миллиардов долларов из этой суммы принадлежит бельгийской финансовой компании Euroclear, в Штатах же находится около пяти миллиардов долларов.

Таким образом, в статье отмечается, что нет консенсуса по конкретным вопросам: европейцы согласны оказывать помощь киевскому режиму, но в то же время должностные лица в Европе не довольны призывами Вашингтона о конфискации.

Ранее стало известно, что палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине, который предполагает $61 млрд, из которых $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Споры вокруг этой инициативы длились пол года. Окончательное решение по предложениям о перепрофилировании российских активов ожидается в июне на встрече президента Байдена и других лидеров «Большой семерки» в Италии.

Кроме того, одобрены пакеты помощи Израилю и Тайваню. Законопроект о помощи ВСУ предписывает главе Белого дома Джо Байдену в скором времени передать киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS. Новые средства Киев получит в кредит.

#Европа #конгресс США #недовольство #Решение #помощь Украине #российские активы
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