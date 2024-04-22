Названо вооружение, которое может получить Киев в новом пакете помощи США

Новый пакет военной помощи может дать киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS, системы ПВО, в том числе Patriot, а также несколько новых танков Abrams. При этом большая часть денег будет передана американскому ВПК, который займется восполнением арсеналов США и их союзников. Об этом в программе «Сегодня утром» заявил военный эксперт «Народного фронта», специалист по военному и военно-техническому сотрудничеству Александр Степанов.

«Львиная доля этих денег достанется американскому ВПК. По различным подсчетам, порядка 15,8 миллиарда долларов будет потрачено на закупку оружия для киевского режима. Следует отметить, что это большая сумма. С учетом уже обозначенных перспектив поставок дальнобойных ATACMS, можно прогнозировать, что эти ракеты будут поставлены. Плюс там была заявка на бронетанковое вооружение, на "Абрамсы" - в публичном пространстве появилась сумма в 70 миллионов на эти танки. Это почти 10 "Абрамсов"... Эти деньги позволят восполнить нехватку артиллерийских боеприпасов. Речь также может идти о различных средствах противовоздушной обороны - не только Patriot, но и системах, которые находятся на вооружении европейских стран. Тем самым они "зачищают" старые системы, чтобы американский ВПК мог поставить новые», - заявил Степанов.

Напомним, что 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о выделении нового пакета военной помощи Украине. Проект дополнительного финансирования Киева предполагает выделение $61 млрд. По словам главы комитета по разведке сената конгресса Марка Уорнера, на Украину в ближайшее время могут быть отправлены дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

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