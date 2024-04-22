Грин назвала Джонсона предателем после одобрения $61 млрд Киеву

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала предателем спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Согласно ее заявлению, он предал страну и своих однопартийцев после того, как одобрили новую помощь Украине. Также она считает, что Джонсон занимается претворением в жизнь повестки Демократической партии и администрации президента Джо Байдена.

«А затем, после одобрения этого законопроекта, американский народ увидел по телевизору и повсюду в соцсетях, как члены Конгресса размахивали украинскими флагами в Палате представителей США. Все это стало возможным из-за предательств Майка Джонсона: он полностью предал Республиканскую партию, полностью предал избирателей-республиканцев по всей стране. Он точно работает на демократов, продвигая повестку администрации Байдена», - цитирует RT комментарий конгрессвумен Грин телеканалу Fox News.

По ее словам «спикерство Джонсона закончено», и якобы тот «пытается за него ухватиться», отрицая реальность. Марджори Тейлор Грин указала на постоянную критику в свой адрес со стороны коллег-республиканцев.

«Народу надоело. В прошлый понедельник, 15 апреля, был последний день уплаты налогов, а Вашингтон предал американский народ, отправив 93 миллиардов долларов на поддержку чужих войн и не делая ничего, совершенно ничего для защиты наших границ. Это полное предательство», - подытожила конгрессвумен.

Вечером 20 апреля стало известно об одобрении Палатой представителей США законопроекта о помощи Киеву. Проект дополнительного финансирования предполагает выделение 61 миллиарда долларов, из которых 23 миллиарда пойдут на восполнение американских арсеналов.

Принятие законопроекта о многомиллиардной помощи Украине прокомментировал бизнесмен Илон Маск. Он считает, что у этой стратегии нет выхода, кроме «вечной войны, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметных очередей, прорываясь через минные поля».