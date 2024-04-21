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Экс-министру НКР Варданяну впервые с начала голодовки дали позвонить

Недавно бывший государственный министр непризнанной НКР Рубен Варданян объявил голодовку.
Ян Брацкий 2024-04-21 08:49:29
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян впервые за несколько недель вышел на связь со своими родными. Об этом в Telegram-канале сообщили члены его семьи. 

«После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье, когда его близкие привлекли внимание мировой общественности к его голодовке», - говорится в публикации.

Напомним, в конце сентября прошлого года госпогранслужба Азербайджана сообщила о задержании экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха на КПП «Лачин». В сообщении говорилось, что он направлялся в Армению. Бывшего главу передали госорганам Баку.

Вскоре после этого, на полях Международного дискуссионного форума «Валдай» президент Владимир Путин напомнил, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства. Говоря о бывших руководителях Карабаха, которых арестовала азербайджанская сторона, Путин выразил надежду, что Баку будет исходить из соображений гуманитарного характера.

#в стране и мире #Армения #нагорный карабах #Азербайджан #Голодовка #Варданян
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