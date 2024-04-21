Экс-министру НКР Варданяну впервые с начала голодовки дали позвонить

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян впервые за несколько недель вышел на связь со своими родными. Об этом в Telegram-канале сообщили члены его семьи.

«После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье, когда его близкие привлекли внимание мировой общественности к его голодовке», - говорится в публикации.

Напомним, в конце сентября прошлого года госпогранслужба Азербайджана сообщила о задержании экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха на КПП «Лачин». В сообщении говорилось, что он направлялся в Армению. Бывшего главу передали госорганам Баку.

Вскоре после этого, на полях Международного дискуссионного форума «Валдай» президент Владимир Путин напомнил, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства. Говоря о бывших руководителях Карабаха, которых арестовала азербайджанская сторона, Путин выразил надежду, что Баку будет исходить из соображений гуманитарного характера.