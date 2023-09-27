В стране и мире На границе Азербайджана задержан экс-министр Карабаха Рубен Варданян Елизавета Егорова Госпогранслужба подтвердила задержание Рубена Варданяна на КПП «Лачин». © Фото: Госпогранслужба Азербайджана Читайте нас на: Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна на КПП «Лачин». В сообщении службы отмечается, что он ехал в Армению из Азербайджана. «27 сентября нелегально въехавший в страну и работавший в должности так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики" Рубен Карленович Варданян был задержан на пункте выезда с государственной границы "Лачин"», - говорится в сообщении службы. Бывшего главу передали соответствующим госорганам Баку для принятия дальнейших решений. Экспертное мнение и аналитика