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Путин про Варданяна: он отказался от нашего гражданства

Максим Крюков
18:04 05.10.2023
Президент России Владимир Путин констатировал, что экс-глава непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубен Варданян сам отказался от российского гражданства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о судьбе бывшего главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, у которого было гражданство РФ, заявил, что Варданян сам отказался от российского паспорта.

«Он отказался от нашего гражданства», - сказал Путин на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства также рассказал о разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Он меня все время заверял: что бы ни случилось, он обеспечит безопасность и права армянского населения в Нагорном Карабахе. Но сейчас там уже армян-то не осталось. Все ушли. Там просто нет армян. Ну, может, тысяча-полторы. Там просто никого нет», - добавил Путин.

Говоря о бывших руководителях Карабаха, которых арестовала азербайджанская сторона, российский лидер выразил надежду, что Баку будет исходить из соображений гуманитарного характера.

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