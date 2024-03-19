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The Washington Post: сенатор Грэм* призвал Киев мобилизовать мужчин младше 25 лет

Сенатор США Линдси Грэм* призвал украинцев воевать с Россией независимо от поставок американской помощи.
Ян Брацкий 2024-03-19 01:02:01
© Фото: Presidential Office of Ukraine Global Look Press

Украина должна начать мобилизацию граждан младше 25 лет и сражаться несмотря ни на что. С таким заявлением во время визита в Киев выступил американский сенатор Линдси Грэм* (включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму). Как пишет The Washington Post, он призвал украинцев воевать независимо от поставок американской помощи.

При этом, сенатор из США выразил надежду, что скоро ВСУ получат ракеты ATACMS, с помощью которых смогут атаковать Крымский мост.

О том, что Вашингтон готов передать Киеву ракеты ATACMS, которые используются реактивной системой залпового огня HIMARS, издание сообщало на прошлой неделе. Согласно его информации, речь о боеприпасах с дальностью до 300 километров.

*Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму

#Украина #сша #ВСУ #ATACMS #мобилизация #РСЗО HIMARS
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