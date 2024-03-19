Украина должна начать мобилизацию граждан младше 25 лет и сражаться несмотря ни на что. С таким заявлением во время визита в Киев выступил американский сенатор Линдси Грэм* (включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму). Как пишет The Washington Post, он призвал украинцев воевать независимо от поставок американской помощи.

При этом, сенатор из США выразил надежду, что скоро ВСУ получат ракеты ATACMS, с помощью которых смогут атаковать Крымский мост.

О том, что Вашингтон готов передать Киеву ракеты ATACMS, которые используются реактивной системой залпового огня HIMARS, издание сообщало на прошлой неделе. Согласно его информации, речь о боеприпасах с дальностью до 300 километров.

*Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму