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Проект о помощи ВСУ предписывает Байдену поставить ракеты ATACMS

О готовности направить на Украину ракеты ATACMS дальностью до 300 километров Пентагон заявил в середине марта.
Ян Брацкий 2024-04-18 10:04:19
© Фото: Defense Ministry, Keystone, Press Agency, Global Look Press

Законопроект об оказании США вооруженной помощи Украине предписывает главе Белого дома Джо Байдену в кратчайшие сроки передать ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS.

«Президент должен передать ATACMS правительству Украины, чтобы помочь защитить себя», - цитирует RT текст документа.

Выполнить это требование Байден должен настолько быстро, насколько это «практически осуществимо» после принятия законопроекта.

В середине марта Пентагон заявил о готовности передать киевскому режиму ракеты ATACMS, которые использует реактивная система залпового огня HIMARS, большей дальности, чем ранее поставлялись ВСУ. Оборонное ведомство США может направить на Украину ракеты дальностью до 300 километров. Они позволят наносить удары вглубь российской территории с более отдаленных от линии боевого соприкосновения позиций.

#сша #Пентагон #Белый дом #Джо Байден #ATACMS
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