Конгрессмены в США поспорили из-за украинских флагов на голосовании

Американские конгрессмены повздорили из-за украинских флагов во время голосования по пакету финансовой помощи Киеву. Ближе к концу голосования представители демократической партии начали размахивать флагами Украины и выкрикивать лозунги в ее поддержку.

Председательствующий на заседании республиканец Марк Молинаро обвинил оппонентов в нарушении регламента, пишет Fox News. Его коллега, республиканка от Флориды Анна Паулина Луна подошла к микрофону и попросила «убрать эти чертовы флаги».

Ранее стало известно, что палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине, который предполагает $61 млрд, из которых $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Кроме того, одобрены пакеты помощи Израилю и Тайваню. Законопроект о помощи ВСУ предписывает главе Белого дома Джо Байдену в скором времени передать киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS. Новые средства Киев получит в кредит.