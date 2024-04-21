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Конгрессмены в США поспорили из-за украинских флагов на голосовании

Ранее палата представителей США одобрила законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Ян Брацкий 2024-04-21 06:36:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Американские конгрессмены повздорили из-за украинских флагов во время голосования по пакету финансовой помощи Киеву. Ближе к концу голосования представители демократической партии начали размахивать флагами Украины и выкрикивать лозунги в ее поддержку.

Председательствующий на заседании республиканец Марк Молинаро обвинил оппонентов в нарушении регламента, пишет Fox News. Его коллега, республиканка от Флориды Анна Паулина Луна подошла к микрофону и попросила «убрать эти чертовы флаги».

Ранее стало известно, что палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине, который предполагает $61 млрд, из которых $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Кроме того, одобрены пакеты помощи Израилю и Тайваню. Законопроект о помощи ВСУ предписывает главе Белого дома Джо Байдену в скором времени передать киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS. Новые средства Киев получит в кредит.

#сша #Киев #ВСУ #демократы #Конгресс
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