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В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремела серия взрывов

В городе объявили воздушную тревогу.
Сергей Лебедев 2024-04-21 05:31:17
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress

В ночь на воскресенье в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сегодня сообщает украинское издание «24-й канал».

Около половины пятого утра в городе была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, накануне сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Там оказался поврежден объект инфраструктуры.

Также в субботу мощный взрыв прогремел в Днепропетровске. После этого начался сильный пожар.

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