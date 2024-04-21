В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремела серия взрывов

В ночь на воскресенье в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сегодня сообщает украинское издание «24-й канал».

Около половины пятого утра в городе была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, накануне сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Там оказался поврежден объект инфраструктуры.

Также в субботу мощный взрыв прогремел в Днепропетровске. После этого начался сильный пожар.