Объект инфраструктуры поврежден в результате взрыва в Запорожье

Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном киевским властям Запорожье. Об этом сообщил секретарь местного городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-аккаунте. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь он не уточнил, пишет RT.

Ранее в этот же день местные СМИ сообщили о взрывах в городе. В этот момент объявлялась воздушная тревога. В тоже время «Страна.ua» сообщила о поражении объекта в Одесской области. Никаких подробностей журналисты не привели.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Днепропетровске, после чего случился пожар. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины высокоточным оружием.