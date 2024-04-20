В пригороде Днепропетровска прогремел мощный взрыв

В Днепропетровске на востоке Украины прогремел мощный взрыв, сообщило местное издание «Страна». После чего начался пожар.

Ранее в семи областях Украины, в том числе и в Днепропетровской, сработала воздушная тревога. Власти региона пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Информации о пострадавших нет.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным и связанным с ними инфраструктурой энергетическим объектам Украины высокоточным оружием.

Накануне, например, Минобороны сообщило о поражении украинского наблюдательного пункта на правом берегу Днепра, с которого националисты следили за российскими позициями на противоположной стороне реки.