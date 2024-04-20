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В пригороде Днепропетровска прогремел мощный взрыв

Ранее в городе и в семи областях Украины сработала воздушная тревога.
Ирина Егорова 2024-04-20 10:52:17
© Фото: Ruslan KaniukaKeystone Press Agency, Global Look Press

В Днепропетровске на востоке Украины прогремел мощный взрыв, сообщило местное издание «Страна». После чего начался пожар.

Ранее в семи областях Украины, в том числе и в Днепропетровской, сработала воздушная тревога. Власти региона пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Информации о пострадавших нет.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным и связанным с ними инфраструктурой энергетическим объектам Украины высокоточным оружием.

Накануне, например, Минобороны сообщило о поражении украинского наблюдательного пункта на правом берегу Днепра, с которого националисты следили за российскими позициями на противоположной стороне реки.

#пожар #взрыв #Украина #днепропетровск #воздушная тревога
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