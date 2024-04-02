Друг погибшего военкора Татарского назвал его неистребимым оптимистом

Погибший ровно год назад военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) обладал неистребимой энергией и оптимизмом. Такими воспоминаниями о нем поделился его друг журналист Евгений Норин.

«Он ухитрялся сохранять бодрость духа и способность не опускать руки в самых чудовищных ситуациях. Он побывал в тюрьме, подвале, воевал в Авдеевке, в Мариуполе. Максим был хорошим солдатом. Он прошел путь от рядового стрелка до оператора БПЛА, мог толково рассказать, что он чувствует на поле боя и ради чего воюет», - рассказал Норин.

Эти ценные качества личности Татарского заряжали окружающих, давали надежду на скорую победу, уточнил он.

«Мы потеряли образец жизнелюбия, но давайте сосредоточимся не на потерях. Этот пример нужно нести дальше. Максим положил жизнь за победу, и лучшим памятником ему будет наша победа», - добавил журналист.

Напомним, военкор Владлен Татарский трагически погиб вечером 2 апреля прошлого года при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Там проходила творческая встреча, во время которой взорвалась подаренная ему статуэтка. Подарившая ее девушка Дарья Трепова* (внесена в список террористов и экстремистов) была задержана. Следствие предъявило ей обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Суд вынес ей самый суровый в истории России приговор - 27 лет лишения свободы. Кроме того, ее оштрафовали на 600 тысяч рублей и присудили более 16 миллионов компенсации пострадавшим.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.