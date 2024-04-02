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Опубликованы кадры полета Ту-95МС над Японским морем

В МО РФ отметили, что стратегические ракетоносцы выполняли плановый полет над нейтральными водами.
2024-04-02 13:40:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря. 

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Уточняется, что продолжительность полета российских ракетоносцев составила около 10 часов. 

При этом ракетоносцы обеспечивались истребительным сопровождением со стороны экипажей самолетов Су-30СМ ВКС России. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами в самых разных частях света - от Арктики и Северной Атлантики до Тихого океана. Российские самолеты также регулярно появляются и над водами Черного и Балтийского морей.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#вкс россии #армия #дальняя авиация #Ту-95МС #Японское море #плановый полет
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