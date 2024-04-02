Опубликованы кадры полета Ту-95МС над Японским морем

Минобороны России опубликовало кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Уточняется, что продолжительность полета российских ракетоносцев составила около 10 часов.

При этом ракетоносцы обеспечивались истребительным сопровождением со стороны экипажей самолетов Су-30СМ ВКС России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами в самых разных частях света - от Арктики и Северной Атлантики до Тихого океана. Российские самолеты также регулярно появляются и над водами Черного и Балтийского морей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.