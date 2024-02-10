Ракетоносцы Ту-95 выполнили полет вблизи западного побережья Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что ракетоносцы сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ. Продолжительность полета составила более семи часов.

А недавно ракетоносцы Ту-95МС выполнили девятичасовой плановый полет над водами Берингова и Чукотского морей.

В военном ведомстве подчеркнули, что полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.