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Ракетоносцы Ту-95 выполнили полет вблизи западного побережья Аляски

Продолжительность полета составила более семи часов.
2024-02-10 10:33:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что ракетоносцы сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ. Продолжительность полета составила более семи часов.

А недавно ракетоносцы Ту-95МС выполнили девятичасовой плановый полет над водами Берингова и Чукотского морей.

В военном ведомстве подчеркнули, что полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #аляска #Ту-95МС #берингово море #МО РФ
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