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Экипажи Ту-95МС выполнили полет над водами Баренцева и Норвежского морей

Продолжительность полета стратегических ракетоносцев превысила пять часов.
2024-02-12 14:22:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что ракетоносцы сопровождались экипажами истребителей Су-35С ВКС России. Также на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождались истребителями иностранных государств. 

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заметил, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Он отметил, что летчики дальней авиации ВКС России регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, а также Черного и Балтийского морей. 

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-95 выполнили полет вблизи западного побережья Аляски.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #дальняя авиация #Ту-95 #арктика #Баренцево море #Норвежское море
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