Экипажи Ту-95МС выполнили полет над водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что ракетоносцы сопровождались экипажами истребителей Су-35С ВКС России. Также на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождались истребителями иностранных государств.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заметил, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Он отметил, что летчики дальней авиации ВКС России регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, а также Черного и Балтийского морей.

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-95 выполнили полет вблизи западного побережья Аляски.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.