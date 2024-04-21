На Украине предложили ввести военную подготовку в школах

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады предложил украинскому парламенту рассмотреть законопроект о введении начальной военной подготовки в учебных заведениях страны. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Уточняется, что новый предмет будет называться «Защита Украины» и станет обязательным в учреждениях общего среднего, профессионального и высшего образования.

В комитете выразили мнение, что подобный предмет в украинских школах положительно скажется на «совершенствовании военной подготовки и военно-патриотического воспитания». Новая дисциплина будет разрабатывать при взаимодействии министерства образования и оборонного ведомства Украины.

Напомним, подобные меры на Украине принимаются на фоне ужесточения мобилизации, участившихся случаях дезертирства и непослушания в армии. В начале этого месяца Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального допустимого возраста для привлечения на воинскую службу - с 27 до 25 лет.