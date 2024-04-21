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На Украине предложили ввести военную подготовку в школах

Новый предмет предлагают назвать «Защита Украины», он будет разработан министерством образования Украины при содействии оборонного ведомства.
Елизавета Кондрикова 2024-04-21 17:40:15
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency Globallookpress

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады предложил украинскому парламенту рассмотреть законопроект о введении начальной военной подготовки в учебных заведениях страны. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Уточняется, что новый предмет будет называться «Защита Украины» и станет обязательным в учреждениях общего среднего, профессионального и высшего образования.

В комитете выразили мнение, что подобный предмет в украинских школах положительно скажется на «совершенствовании военной подготовки и военно-патриотического воспитания». Новая дисциплина будет разрабатывать при взаимодействии министерства образования и оборонного ведомства Украины.

Напомним, подобные меры на Украине принимаются на фоне ужесточения мобилизации, участившихся случаях дезертирства и непослушания в армии. В начале этого месяца Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального допустимого возраста для привлечения на воинскую службу - с 27 до 25 лет. 

#школа #Украина #Верховная рада #Начальная военная подготовка #новый предмет
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