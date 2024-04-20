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На Украине ищут двоих открывших огонь по полицейским

Предположительно эти люди перевозили что-то запрещенное и открыли огонь, когда полицейские попросили их открыть ящики в багажнике.
Владимир Рубанов 2024-04-20 14:57:31
© Фото: vn.npu.gov.ua

На Украине полицейские ищут двоих мужчин, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, сообщило Главное управление Национальной полиции по региону. Нападение произошло 20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе.

Сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета, в котором ехали двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. Погиб 20-летний сотрудник полиции, его напарник ранен.

Для розыска нападавших на территории Винницкой и Одесской областей провели полицейскую операцию. Правоохранительные органы установили предполагаемых преступников, говорится в сообщении. Ориентировку разослали по всем региональным подразделениям полиции.

В украинских пабликах распространилась информация о том, что подозреваемые - военнослужащие 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ. Но Силы обороны Юга сообщили, что речь идет о военных, которые уже год не имеют отношения к этой бригаде.

Расстрелявшие полицейских мужчины - отец и сын, они представились как военные, сообщает издание «Страна.UA». На видео эти люди утверждают, что служат в ПВО. Предположительно они перевозили что-то запрещенное и открыли огонь, когда полицейские попросили их открыть ящики в багажнике.

Командование Сухопутных войск ВСУ подтвердило, что расстрелявшие в Винницкой области полицейских - военные.

#в стране и мире #Украина #военные #полиция #Розыск #Вооруженное нападение #винницкая область
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