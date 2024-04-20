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СК РФ попросил продлить арест блогера Блиновской

Заседание суда назначено на 22 апреля. Следствие просит продлить арест блогера еще на три месяца.
Ирина Егорова 2024-04-20 06:36:46
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Следователи попросили продлить срок ареста Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате более 900 млн рублей налогов. Заседание по продлению меры пресечения запланировано на 22 апреля и пройдет в Мосгорсуде, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской. Московский городской суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля, после полудня», - цитирует слова защиты «королевы марафонов» ТАСС.

Изначально блогер должна была находиться под домашним арестом до 26 января этого года. Потом Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года из-за нарушения ранее установленных судом ограничений. С 22 января женщина находится в СИЗО №6 на Шоссейной улице в Москве. По словам Сальниковой, СК просит продлить арест Блиновской еще на три месяца. 

Уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, автора «Марафона желаний», было возбуждено 27 апреля 2023 года. Елену задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу.

В середине мая для погашения задолженности Блиновская заплатила 10 миллионов рублей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал эту сумму «мизерной» по отношению к 918,9 миллиона рублей, которые необходимо выплатить. Сокамерниками «королевы марафонов» являются доктор наук и кандидат наук.

#арест #СИЗО #СК РФ #следствие #Мосгорсуд #ходатайство #елена блиновская
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