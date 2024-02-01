Адвокат Сальникова рассказала об условиях содержания Блиновской в СИЗО

Адвокат Наталия Сальникова опровергла сообщения СМИ о психологическом состоянии Елены Блиновской, интересы которой она защищает в уголовном деле о неуплате налогов. В интервью «Звезде» Сальникова рассказала об условиях содержания подзащитной в СИЗО, куда ее поместили 22 января за нарушение правил домашнего ареста.

«Человек находится там меньше недели, у него не может случится все, что они пишут. Я посещала ее во вторник», - заявила адвокат.

Она пояснила, что Блиновская содержится в нормальных условиях, никаких нарушений нет.

«Все соответствует тому, чему должно соответствовать. Никаких нарушений в отношении нее нет. Условия содержания соответствуют требованиям действующего законодательства», - добавила адвокат.

Она заявила, что сейчас ни один изолятор не рискнет пойти на нарушения содержания подследственных по делам с общественным резонансом, как и в случае с блогером Блиновской.

«Надо как-то оценивать ситуацию. Никто и не рискнет.Такая публичность сразу будет. Это никакому изолятору не нужно», - отметила адвокат.

Она признала, что, конечно, замена домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО - это «не сахар, и все действительно плохо», но особо подчеркнула, что «там нет никаких таких историй, чтобы там кто-то и что-то нарушал».

«Надо же понимать, что у нас, как не крути, жизнь вперед идет, изоляторы обеспечены психологическими службами, в изоляторах находятся представители общественных наблюдательных комиссий, это надо все учитывать», - сказала в заключение адвокат Блиновской.

Ранее сообщалось, что суд принял решение об изменении Блиновской меры пресечения и отправил под арест в СИЗО на три месяца до 26 апреля.



По информации SHOT, Блиновская содержится в карантинной камере и находится «на грани депрессии».