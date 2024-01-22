Блогера Елену Блиновскую заключили под стражу на три месяца

Блогеру Елене Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года из-за нарушения ранее установленных судом ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого районного суда и прокуратуры Москвы.

«В судебном заседании установлено, что обвиняемая нарушила ранее избранную ей меру пресечения», - говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале.

На блогера надели наручники и взяли под стражу сразу же в зале суда. Подобное решение было обусловлено нарушением Блиновской меры пресечения по более ранним обвинениям по двум частям статьи 187 УК РФ - «Неправомерный оборот платежей» и «Совершение преступлений группой лиц».

Уточняется, что блогер возражала против подобных изменений.

Напомним, изначально Елена Блиновская, получившая наибольшую популярность за свои «марафоны желаний», должна была оставаться под домашним арестом до 26 января из-за уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывания денег. Ранее она успела погасить долг перед ФНС в размере 1,5 млрд рублей.