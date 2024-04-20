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Байден: США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана

Завод на юге Огайо до конца года планирует поставить тонну обогащенного урана.
Сергей Лебедев 2024-04-20 06:02:46
© Фото: Torsten Krügerimage, BROKER, globallookpress

Соединенные Штаты самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Об это заявил американский президент Джо Байден. По его словам, завод на юге Огайо до конца года планирует поставить тонну сырья.

«Завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке», - цитирует «360» слова президента США.

Джо Байден отметил, что производство обогащенного урана поможет Соединенным Штатам снизить зависимость от импорта нефти.

Напомним, в феврале сообщалось, что США по итогам прошлого года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало новым рекордом за все время ведения статистики. Таким образом, показатели превысили более чем десятилетний срок - предыдущий максимум был зафиксирован в 2010 году и составлял $1,05 миллиарда.

В ноябре 2023 года Россия впервые стала главным поставщиком урана в США. Тогда Вашингтон закупил топливо на 96 миллионов долларов. 

#Уран #сша #Джо Байден #Президент #обогащенный уран
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