Россия вновь стала лидером поставок урана в США

В ноябре 2023 года Россия впервые стала главным поставщиком урана в США. По прошествии 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты закупили у России урана на максимальную сумму с 2010 года - 96 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на открытые источники.

Вместе с Россией, поставки урана США осуществляла и Япония, заменив их из Франции и Германии. В ноябре прошлого года закупки топлива на почти 191 миллион долларов проводились у России, Великобритании, Японии и Бельгии.

Помимо этого, за 11 месяцев 2023 года объем продаж урана из России в США стал максимальным с 2010 года - 1,017 миллиарда долларов. Годом ранее он равнялся 766 миллионам долларов.

В сентябре 2023 года сообщалось, что впервые с 1999 года Бразилия осуществила импорт урана из России. Тогда национальная статистическая служба уточнила, что южноамериканская страна осуществила импорт природного и обогащенного урана из РФ на сумму в 72 миллиона долларов.