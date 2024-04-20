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Заседание суда об аресте родственников Аббасова отложили на 72 часа

Изначально заседание должно состояться в субботу 20 апреля, задержание родственников также продлили на 72 часа.
Елизавета Кондрикова 2024-04-20 21:58:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Судебное заседание по мере пресечения для родственников обвиняемого в убийстве Шахина Аббасова перенесли на 72 часа, оно состоится во вторник 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы удовлетворил заявленное органами прокуратуры ходатайство и отложил рассмотрение дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Дядя и брат предполагаемого убийцы проходят как соучастники по уголовному делу об убийстве 24-летнего Кирилла Ковалева. Задержание родственников Аббасова также продлено до 23 апреля. 

Трагедия произошла в минувшую среду у подъезда многоквартирного дома в Люблино. Кирилла Ковалева ударили ножом, после того как он сделал замечание Шахину Аббасову из-за парковки в неположенном месте. Спасти молодого человека не удалось, он скончался в больнице спустя три часа после происшествия.

#убийство #арест #замоскворецкий суд #следствие #люблино
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