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ВИА «Белые Росы» выступил в ЦДРА в поддержку участников спецоперации

Концерт прошел в рамках федерального патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу».
Владимир Рубанов 2024-04-20 21:50:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» выступил на сцене Центрального дома Российской армии с программой «Россия, благослови!». Концерт состоялся в рамках федерального патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу».

«У нас состоялся концерт в военном госпитале, где мы видели тех ребят, которые ранены. Нас потрясло их мужество, настроение, с которым они подходили к нам после концерта. О спецоперации написано уже немало песен, и сегодня они прозвучат в конце», - сказал художественный руководитель ВИА «Белые росы» Александр Фершалов.

Артист отметил, что сейчас в спецоперации участвуют уже внуки и правнуки победителей в Великой Отечественной войне, которым снова пришлось столкнуться со злом.

Ансамбль исполнил песни о России, о Сибири, казачьи песни и произведения известных российских авторов. В программе прозвучали песни народного артиста РФ, композитора Олега Иванова: «Товарищ», «У криницы», «Россия, благослови», «Доберусь до Убинки».

Концерты серии «Поет Россия Армии Победу» проводятся ЦДРА для поддержки российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Раньше к этому проекту уже присоединились государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска и многие другие музыкальные коллективы.

#концерт #цдра #Центральный дом Российской Армии #СВО #участники спецоперации #«Поет Россия Армии Победу»
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