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Искусство во славу российских бойцов: в Москве стартовала акция «Поет Россия Армии Победу»

Ян Брацкий
21:34 22.04.2023
Основная цель акции - поддержать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите мирного Донбасса и членов их семей, продемонстрировать единство и патриотизм.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве стартовала патриотическая акция «Поет Россия Армии Победу», направленная на поддержку специальной военной операции по защите мирного Донбасса и военнослужащих, участвующих в ее проведении.

«Сегодня в Центральном Доме Российской Армии, на этой прославленной сцене, где зарождалась армейская культура, стартует акция "Поет Россия Армии Победу". Цель акции - поддержать военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в СВО. На этой сцене будут выступать почти все коллективы из Москвы и регионов. Культура России непобедима», - обратился к зрителям начальник ФГБУ «ЦДРА» Минобороны России, Заслуженный работник культуры Василий Мазуренко.

Организаторы патриотической акции стремились продемонстрировать единство и консолидацию россиян и рассказать об интересных и самобытных творческих коллективах из различных российских регионов.

© ТРК «Звезда»

Со сцены Краснознаменного зала Центрального Дома Российской Армии прозвучали трогательные и всеми любимые песни в исполнении солистов Государственного казачьего ансамбля «Ставрополье». На столичной сцене коллектив представил программу «Едут терцы-казаки...», в основе которой уникальный казачий фольклор.

«Мы несем казачью традицию. На сцене мы покажем элементы казачьего боя, как мы обращаемся с оружием, много интересного. Будет исторический предмет нагайка. Мы продемонстрируем, как жили казаки, какими были отношения, как они воевали, дружили, любили и уважали своих девушек. Покажем небольшую историю тех времен», - поделился перед началом концерта артист балета Государственного Казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» Евгений Середенко.

С первых дней спецоперации артисты этого творческого коллектива поддерживают российских бойцов на линии соприкосновения, регулярно выезжают в зону СВО с концертами.

© ТРК «Звезда»

Неизменно их стремление поддержать военнослужащих и местных жителей. Зритель отвечает овациями и неподдельной радостью. Один из подобных концертов состоялся совсем недавно в Луганской народной республике.

«Концерт был необычным, как нас встретил зритель не передать словами. Это, наверное, один и самых запоминающихся концертов. Нас со слезами встречали, ни один номер не прошел обыденно, все было с восхищением. Люди смотрели стоя, кричали и скандировали. Этой энергетикой мы зарядились и даже расчувствовались», - добавил Евгений.

Неслучайно, что концерт состоялся незадолго до Дня Победы, отметил руководитель региональной общественной организации Землячество «Ставропольцы» Василий Ивер. Сегодня как никогда важно сохранять единство и патриотический настрой, подчеркнул он.

«Концерт проходит в канун великого праздника Дня Победы, который символизирует единство, мужество и героизм народа, отстоявшего независимость нашей Родины. Мы с вами должны помнить и чтить подвиги народа. В первую очередь я обращаюсь к юным воинам, присутствующим в зале. Надо крепить мощь страны и побеждать на всех фронтах», - обратился к залу Ивер.

Кроме казачьего пляса и кубанских песен, зрители смогли услышать коллективы Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова, Брянского ансамбля народной музыки «Ватага» и артистов из других регионов.

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