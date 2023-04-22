Искусство во славу российских бойцов: в Москве стартовала акция «Поет Россия Армии Победу»

В Москве стартовала патриотическая акция «Поет Россия Армии Победу», направленная на поддержку специальной военной операции по защите мирного Донбасса и военнослужащих, участвующих в ее проведении.
«Сегодня в Центральном Доме Российской Армии, на этой прославленной сцене, где зарождалась армейская культура, стартует акция "Поет Россия Армии Победу". Цель акции - поддержать военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в СВО. На этой сцене будут выступать почти все коллективы из Москвы и регионов. Культура России непобедима», - обратился к зрителям начальник ФГБУ «ЦДРА» Минобороны России, Заслуженный работник культуры Василий Мазуренко.
Организаторы патриотической акции стремились продемонстрировать единство и консолидацию россиян и рассказать об интересных и самобытных творческих коллективах из различных российских регионов.
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