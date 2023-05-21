Артисты ансамбля «Ватага» выступили на сцене Центрального Дома Российской Армии

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Ансамбль народной музыки «Ватага», являющийся творческой «визитной карточкой» Брянщины, выступил на сцене Центрального Дома Российской Армии в рамках патриотической акции «Поет Россия Армии Победу». Артисты представили концертную программу, в которой исполнили композиции, посвященные истокам России, старинные казачьи песни, а также знаменитые советские произведения о Великой Отечественной войне.

Для солистов «Ватаги» не впервой выступать перед военнослужащими. Они неоднократно бывали в зоне спецоперации, поддерживают ветеранов, дают благотворительные концерты для жителей Донецка, Иловайска, Луганска, Енакиево, Горловки.

«С момента начала специальной военной операции наш коллектив начал выступать в поддержку российской армии. Мы давали концерты в госпиталях и мобилизационных центрах, а также для наших бойцов в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках. Воспринимали нас всегда очень хорошо. Я часто говорю, что после концерта ребята подходили и говорили: "Спасибо, мы как дома побывали". Ради одной этой фразы стоит туда ехать. Наша цель дать понять ребятам, что у них спина прикрыта, за ними стоит великая и мощная страна. Мы этим и занимаемся, поддерживаем их морально, нравственно и, по возможности, материально», - рассказал художественный руководитель ансамбля «Ватага» Александр Колесников.

Вместе с ансамблем в творческом марафоне приняла участие актриса театра и кино Ольга Будина. Она отметила, что участники специальной военной операции и те, кто восстанавливается после боевых ранений, должны чувствовать поддержку россиян.

«Для меня честь выступать для наших военнослужащих. Это самое малое, что я могу сделать для наших ребят, которые рискуют своими жизнями. На протяжении всего времени проведения специальной военной операции я посещаю госпиталя, даю концерты, езжу вместе с фронтовыми бригадами. Потому что наши воины должны знать, что мы с ними. Они должны чувствовать нашу энергию и поддержку», - отметила актриса.

Акция «Поет Россия Армии Победу» проводится Центральным Домом Российской Армии с целью поддержки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, демонстрации единства россиян в этом патриотическом настрое. Ранее в рамках акции выступил Государственный казачий ансамбль «Ставрополье». На столичной сцене коллектив представил программу «Едут терцы-казаки...», в основе которой уникальный казачий фольклор.