WP: США считают, что Израиль продемонстрировал взвешенный ответ Ирану

Американский президент Джо Байден и его помощники рассматривают удар Израиля по Ирану в минувшую пятницу как относительно взвешенный ответ. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет The Washington Post.

«Они все больше надеются, что конфронтация между двумя странами не приведет к эскалации ситуации в регионе», - отмечается в публикации.

По данным источников, Вашингтон изо всех сил старался предотвратить более жестокий ответ Израиля на операцию, проведенную Ираном в ночь на 14 апреля.

Напомним, накануне утром сообщалось о трех взрывах недалеко от военной базы в иранской провинции Исфахан. Возможной целью удара была армейская радиолокационная станция.

По данным американских источников, Израиль выпустил три ракеты с истребителя. При этом иранские военные сообщили, что границу пытались пересечь три квадрокоптера.