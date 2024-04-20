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WP: США считают, что Израиль продемонстрировал взвешенный ответ Ирану

Отмечается, что Белый дом изо всех сил старался предотвратить более жестокий ответ Израиля.
Сергей Лебедев 2024-04-20 01:55:15
© Фото: Michal Fludra ZUMAPRESS.com Global Look Press

Американский президент Джо Байден и его помощники рассматривают удар Израиля по Ирану в минувшую пятницу как относительно взвешенный ответ. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет The Washington Post.

«Они все больше надеются, что конфронтация между двумя странами не приведет к эскалации ситуации в регионе», - отмечается в публикации.

По данным источников, Вашингтон изо всех сил старался предотвратить более жестокий ответ Израиля на операцию, проведенную Ираном в ночь на 14 апреля.

Напомним, накануне утром сообщалось о трех взрывах недалеко от военной базы в иранской провинции Исфахан. Возможной целью удара была армейская радиолокационная станция.

По данным американских источников, Израиль выпустил три ракеты с истребителя. При этом иранские военные сообщили, что границу пытались пересечь три квадрокоптера.

#сша #Израиль #Белый дом #Иран #Джо Байден #Вашингтон #атака
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