В Иране назвали атаку Израиля налетом «трех квадрокоптеров»

В небе над Ираном работает ПВО. В городе Исфахан расположен крупнейший в исламской республике центр ядерных технологий. Наутро СМИ публикуют кадры мирной жизни провинции: никаких последствий обстрелов. Накануне Израиль якобы уведомил США о намерении нанести ответный удар противнику. В результате иранские военные с насмешкой докладывают об итогах атаки: границу пытались пересечь «три квадракоптера», заявил официальный представитель Иранского космического агентства.

«Системы ПВО сработали из-за присутствия в этом районе трех небольших дронов. В остальном же ничего не произошло, ситуация под контролем», - сказала ведущая Press TV Гису Миша Ахмади.

США не имеют отношения к этой атаке, сообщил источник NBC. Но американцы приняли куда более активное участие в заседании Совбеза ООН, который как раз проходил за несколько часов до появления израильских дронов над иранским небом. На повестке стояло голосование по алжирской резолюции: принять Палестину в качестве полноправного члена организации.

Результаты голосования следующие: 12 голосов «за», 1 голос «против», двое воздержались. Проект резолюции не был принят из-за того, что один из постоянных членов Совета проголосовал против.

Арабские делегации мгновенно покидают зал, не дожидаясь окончания заседания.

Этот день действительно мог бы войти в историю: спустя три четверти века голос Палестины был бы услышан международным сообществом. Голосование показательно: большинство высказалось «за», и лишь один Вашингтон - стабильно «против».

«Применив пятый раз с начала обострения в Газе право вето, они снова продемонстрировали истинное отношение к палестинцам. Для Вашингтона они не заслуживают иметь собственное государство. Они лишь препятствие на пути реализации интересов Израиля. Поэтому США готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы. Это недостойно великой державы, и история вам этого не простит», - заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Палестина в отличие от Израиля присутствует в качестве наблюдателя, но не представителя в организации. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур довольно сдержанно напомнил глобальным игрокам о том, сколько уже ближневосточное государство ждет для себя часа справедливости.

«Наше право на самоопределение является постоянным и непрерывным. Оно не может быть отложено и у него нет срока давности. Важно, чтобы оно не стало объектом для манипуляций и не ограничивалось бы другими условиями, особенно со стороны Израиля, страны-оккупанта, проводящей этнические чистки, осуществляющей геноцид. Мы в ожидании с 1947 года, а сейчас - 2024-й», - сказал Рияд Мансур.

На этом почти вся делегация удалилась, проигнорировав заключительное слово постпреда Израиля. Гилад Эрдан начал с персональных благодарностей Джо Байдену, но в целом остался недоволен работой Совбеза.

«Несмотря на то что палестинцы не отвечают необходимым критериям для членства в ООН, большинство из вас, к сожалению, решили вознаградить палестинский террор палестинским государством. Это очень печально, потому что из-за вашего голосования достижение мира становится практически невозможным», - заявил постоянный представитель Израиля при ООН.

Алжирцы, авторы этой резолюции, пообещали вернуться к вопросу в случае, если заявка Палестины получит широкую поддержку в Генассамблее ООН. И шансы есть, ведь в таком случае голосовать будут уже 54 государства.