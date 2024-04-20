Коллекцию часов Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

Коллекцию часов семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера выставили на аукцион, сообщает CNN. Предполагается, что от продажи часов гонщика удастся выручить как минимум 452 миллиона рублей.

Восемь наручных часов люксовых марок, среди которых Audemars Piguet, F.P. Journe и Rolex, планируют показать сначала на выставке в Нью-Йорке в начале мая, а после открыть торги в Женеве. Некоторые экспонаты были изготовлены специально для спортсмена и имеют отличительные детали, например, изображение шлема, марки, номера, под которым он выступал на соревнованиях, марки машины.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После этого он 250 дней пролежал в медицинской коме в больнице, прежде чем ему разрешили вернуться домой. Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера. С тех пор Шумахер не появляется на публике более 10 лет. Семья скрывает истинное состояние здоровья прославленного гонщика. Людям остается лишь гадать, основываясь на крупицах информации из редких интервью друзей и родных.

Осенью прошлого года стало известно о попытках вылечить автогонщика стволовыми клетками, однако экспериментальная терапия не дала ощутимых результатов. Ральф Шумахер, тоже пилот «Формулы-1» и брат легендарного немецкого автогонщика, рассказал, что тот, возможно, уже никогда полностью не оправится от тяжелой травмы головы.