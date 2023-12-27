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Брат Михаэля Шумахера заявил, что гонщик никогда не оправится от травмы

По словам Ральфа Шумахера, благодаря возможностям современной медицины удалось многое сделать.
Сергей Лебедев 2023-12-27 11:02:01
© Фото: firo Sportphoto, augenklick, firo Sportphoto, Global Look Press

Легендарный гонщик и семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, возможно, уже никогда полностью не оправится от тяжелой травмы головы, полученной в 2013 году во время катания на горных лыжах. Об этом заявил брат спортсмена Ральф.

«Смогли многое сделать благодаря возможностям современной медицины, но все равно все не так, как раньше», - приводит его слова Yahoo Sports со ссылкой на Bild.

Напомним, Михаэль Шумахер после происшествия 250 дней пролежал в медицинской коме в больнице, прежде чем ему разрешили вернуться домой. С тех пор гонщик не появлялся на публике.

Семья скрывает истинное состояние здоровья спортсмена. Людям остается только гадать, основываясь лишь на крупицах информации из редких интервью друзей и родных.

Минувшей весной в Die Aktuelle разместили фейковое интервью с Шумахером, которое сгенерировано нейросетью. В итоге был уволен главный редактор журнала.

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