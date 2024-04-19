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Минобороны сообщило об уничтожении трех ОТР ATACMS над Черным морем

Кроме оперативно-тактических ракет, киевский режим применил реактивные снаряды и беспилотники.
2024-04-19 07:36:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. Накануне ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории нашей страны.

Националисты также использовали для этого реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire и большое количество беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО 25 снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР ATACMS над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне стали известны подробности законопроекта Конгресса США о военной помощи ВСУ. Согласно тексту документа, глава Белого дома Джо Байден будет обязан поставить Киеву ОТР ATACMS настолько быстро, насколько это «практически осуществимо» после принятия законопроекта. Пентагон неоднократно заявлял о своей готовности передать националистам ракеты повышенной дальности для нанесения ударов по объектам в российском тылу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #Черное море #ATACMS
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