WSJ: Вашингтон готов направить Киеву ракеты ATACMS большей дальности

Пентагон готов отправить Украине в новом пакете военной помощи ракеты ATACMS, которые использует РСЗО HIMARS, большей дальности, чем ранее поставляемые ВСУ. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, американское оборонное ведомство может направить ракеты дальностью до 300 километров, так как Вооруженные силы США будут использовать новые, более высокоточные ракеты. В то же время отмечается, что ракеты большей дальности позволят наносить удары по объектам на территории России или с более отдаленных от линии соприкосновения позиций, или находящихся глубже на территории страны.

«Новые ракеты будут иметь допустимую дальность применения примерно на 40 километров дальше, чем поставляемые Киеву сейчас ракеты Storm Shadow. Это позволит вести огонь с более безопасных позиций, не подходя к территориям, контролируемым российскими военнослужащими, или наносить удары по объектам глубоко на территории России», - говорится в публикации WSJ.

Согласно информации от Белого дома, дальность ранее переданных Киеву ракет ATACMS составляла 165 километров. Как ранее сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, вопрос поставки дальнобойных ракет ATACMS является «неотъемлемой частью» дискуссий между Украиной и США, и Вашингтон никогда не отказывался от этой возможности.