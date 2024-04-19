МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран приостановил полеты над Тегераном

Сообщается, что небо также закрыто над Ширазом и Исфаханом.
Сергей Лебедев 2024-04-19 05:54:27
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress

В Иране приостановили все полеты над несколькими крупнейшими городами. Об этом пишет CNN со ссылкой на иранское государственное телевидение. Отмечается, что небо закрыто над Тегераном, Ширазом и Исфаханом.

«Полеты над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановлены», - сообщил телеканалу Mehr TV директор по связям с общественностью иранской аэропортовой компании.

Ранее появилась информация, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану. Поражен якобы один объект. По не которым данным, взрыв произошел в районе аэропорта города Исфахан.

Напомним, накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран выявил местоположение ядерных центров Израиля и готов ударить по ним, если Тель-Авив осуществит атаку, реагируя на операцию, проведенную в ночь на 14 апреля.

По словам генерала Ахмада Хакталаба, иранская сторона «держит руку на спусковом крючке», готовая осуществить ответный удар при атаке Израиля. Уничтожение целей планируется с помощью запуска «мощных ракет». 

#самолеты #Израиль #Иран #полеты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002