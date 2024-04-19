Иран приостановил полеты над Тегераном

В Иране приостановили все полеты над несколькими крупнейшими городами. Об этом пишет CNN со ссылкой на иранское государственное телевидение. Отмечается, что небо закрыто над Тегераном, Ширазом и Исфаханом.

«Полеты над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановлены», - сообщил телеканалу Mehr TV директор по связям с общественностью иранской аэропортовой компании.

Ранее появилась информация, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану. Поражен якобы один объект. По не которым данным, взрыв произошел в районе аэропорта города Исфахан.

Напомним, накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран выявил местоположение ядерных центров Израиля и готов ударить по ним, если Тель-Авив осуществит атаку, реагируя на операцию, проведенную в ночь на 14 апреля.

По словам генерала Ахмада Хакталаба, иранская сторона «держит руку на спусковом крючке», готовая осуществить ответный удар при атаке Израиля. Уничтожение целей планируется с помощью запуска «мощных ракет».