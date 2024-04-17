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Axios: Израиль отложил запланированный на понедельник удар по Ирану

Ночью было принято решение не реализовывать атаку «по оперативным причинам».
Владимир Рубанов 2024-04-17 21:12:38
© Фото: Jamal Awad/XinHua, Global Look Press

Израиль рассматривал возможность нанесения ответного удара по Ирану в понедельник вечером, но в итоге решил отложить его, сообщает портал Axios со ссылкой на пять израильских и американских источников.

Израильский военный кабинет в понедельник рассмотрел вопрос о том, чтобы дать Армии обороны Израиля разрешение на нанесение удара по Ирану. Но позже той же ночью было принято решение не доводить это до конца «по оперативным причинам».

После заседания кабинета министров израильские официальные лица сообщили администрации Байдена, что было принято решение подождать.

Ранее Израиль пообещал ответить на беспрецедентную атаку Ирана ракетами и беспилотниками. Администрация Байдена предупредила, что эскалация отношений с Ираном не послужит интересам США или Израиля, и призвала Израиль «быть осторожным» с любыми ответными мерами.

Израильский чиновник сказал, что решение ответить на иранскую атаку против Израиля принято, и что единственный вопрос заключается в том, когда и как.

Ночью на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 беспилотников и ракет. Тегеран назвал это ударом возмездия за атаку по своему консульству в Дамаске двухнедельной давности.

#ракеты #сша #Израиль #Иран #дроны #Биньямин Нетаньяху #атака #удар #армия обороны Израиля
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