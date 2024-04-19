Губернатор Шумков заявил о пике паводка в Кургане

Курган переживет пик паводка, участки дамбы испытывают большое давление, на отремонтированных участках происходит отслаивание дамбы, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В городе Кургане сейчас наблюдается пик паводка. Самая большая точка напряжения — это участки дамбы», - сказал глава области в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что дамба была построена в 1962 году, в 2014 году был проведен ее капитальный ремонт, тем не менее некоторые части стали отслаиваться после оттайки грунта. В течение ночи на дамбе велись восстановительные работы, к ним привлекли несколько десятков единиц техники. Губернатор Шумков поблагодарил всех участников работ в своем Telegram-канале.

Тем не менее, несмотря на оперативное вмешательство, губернатор призвал жителей города не расслабляться. Волна паводка еще не проходили в единственном мунципальном округе - Белозерском.

Сегодня утром вода в реке Тобол в Кургане достигла уровня 1 007 сантиметров, предупреждение об эвакуации поучили жители еще четырех населенных пунктов. По данным администрации города, уровень реки превысил рекордное значение 1994 года.