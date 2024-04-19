МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Шумков заявил о пике паводка в Кургане

Дамба в Кургане была построена в 1962 году, в 2014 проводился ее капитальный ремонт, однако сейчас отремонтированные участки начали отслаиваться после оттайки грунта.
Елизавета Кондрикова 2024-04-19 22:11:42
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Курган переживет пик паводка, участки дамбы испытывают большое давление, на отремонтированных участках происходит отслаивание дамбы, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В городе Кургане сейчас наблюдается пик паводка. Самая большая точка напряжения — это участки дамбы», - сказал глава области в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что дамба была построена в 1962 году, в 2014 году был проведен ее капитальный ремонт, тем не менее некоторые части стали отслаиваться после оттайки грунта. В течение ночи на дамбе велись восстановительные работы, к ним привлекли несколько десятков единиц техники. Губернатор Шумков поблагодарил всех участников работ в своем Telegram-канале.

Тем не менее, несмотря на оперативное вмешательство, губернатор призвал жителей города не расслабляться. Волна паводка еще не проходили в единственном мунципальном округе - Белозерском. 

Сегодня утром вода в реке Тобол в Кургане достигла уровня 1 007 сантиметров, предупреждение об эвакуации поучили жители еще четырех населенных пунктов. По данным администрации города, уровень реки превысил рекордное значение 1994 года.

#курганская область #паводок #дамба #курган #Вадим Шумков #река тобол
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002