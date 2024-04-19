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В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг 1 007 сантиметров

Жителей Вороновки, Восточного и Малого Чаусово призвали незамедлительно эвакуироваться.
Сергей Лебедев 2024-04-19 05:25:46
© Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг 1 007 сантиметров. Об этом сегодня утром сообщили в региональном правительстве.

«На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года», - подчеркнули власти.

В правительстве области призвали незамедлительно эвакуироваться жителей Вороновки, Восточного и Малого Чаусово.

Напомним, накануне в МЧС России сообщили, что в ближайшие дни уровень воды в Тоболе у Кургана может подняться еще на метр. Сейчас подтоплены более 2 000 домов, 3 380 дач, пять мостов и восемь дорог.

#Потоп #паводок #Река #тобол #курган
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