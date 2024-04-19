Спасатели пытаются закрыть течь в дамбе на реке Тобол мешками с песком

Вода в реке Тобол у Кургана продолжает прибывать. Еще вчера уровень воды достиг 968 сантиметров, сейчас он уже достиг 10 метров в районе областной столицы и больше 11 метров в некоторых точках. Региональное правительство констатирует, что уровень воды в Тоболе превысил максимум 1994 года. Из-за высокой нагрузки дала течь дамба в Кургане. Спасатели пытаются закрыть протечку мешками с песком. Сотрудники МЧС предупреждают, что пик паводка еще впереди.

«Здесь была дамба, массивные каменные блоки - все под водой, как и парковка офисного здания. Компания, кстати, занимается водоснабжением жителей Кургана, и здесь сегодня заявили, что очистные сооружения работают в штатном режиме и качество воды в норме», - передает корреспондент «Звезды» Павел Кольцов из зоны подтопления, где передвигаться можно только на лодке.

Жителей трех микрорайонов эвакуируют в Кургане. Всего свои дома покинули 14 тысяч человек - под водой уже несколько районов и 25 населенных пунктов.