Краснов заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»

Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Каракасе с венесуэльским министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Ичасо. Он отметили, что предпринимаются все усилия для установления всех причастных к произошедшему.

«Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», - цитирует ТАСС слова Игоря Краснова.

Генпрокурор РФ отметил, что террористический акт в «Крокус Сити Холле» стал последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило непосредственную связь исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами. Он назвал теракт примером активизации на территории России диверсантов киевского режима.