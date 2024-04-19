МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Краснов заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»

Генпрокурор России отметил, что теракт в концертном зале стал последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью.
Сергей Лебедев 2024-04-19 00:18:36
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости © Видео: Генпрокуратура России

Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Каракасе с венесуэльским министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Ичасо. Он отметили, что предпринимаются все усилия для установления всех причастных к произошедшему.

«Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», - цитирует ТАСС слова Игоря Краснова.

Генпрокурор РФ отметил, что террористический акт в «Крокус Сити Холле» стал последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило непосредственную связь исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами. Он назвал теракт примером активизации на территории России диверсантов киевского режима.

#Теракт #Украина #Игорь Краснов #генпрокурор РФ #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002