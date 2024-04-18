Франция стала первым покупателем российского СПГ, сместив Венгрию

Франция возглавила список покупателей российского сжиженного газа среди стран Евросоюза, обойдя Венгрию. По данным европейской статистики, в феврале Париж купил у Москвы СПГ на €322,3 млн, что на 10% больше, чем месяцем ранее.

Ставшая второй Венгрия потратила на российский газ €210 млн. Замыкает тройку ведущих импортеров голубого топлива Испания (€118,3 млн). Многие страны существенно нарастили покупки газа в феврале. Сильнее всех Греция - в 7,8 раза. Не отстают и скандинавские государства. В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на €1,1 млрд, пишет РИА Новости.

На этом фоне США делают все, чтобы лишить Россию возможностей разрабатывать новые проекты, которые позволили бы перенаправить ранее поставляемые в Европу объемы газа. Ранее это признал помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. Он заявил, что целью Вашингтона является уничтожение российского проекта «Арктик СПГ-2». Некоторые судостроительные компании уже отказались сотрудничать с Россией. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подобную линию поведения Соединенных Штатов назвал «торгашеством» и попыткой подсадить Европу на свое более дорогое топливо.